Roberta Branchini de Il Pagante | Portare la fiaccola a Milano Cortina 2026 è un onore Papà sarebbe felice Sanremo? Scartati due volte ci riproveremo A breve mi sposo

Roberta Branchini, nota come Brancar, riflette sulla sua carriera e vita personale. Dalla nascita del progetto musicale, nato per gioco, ai 15 anni di successi e alle sfide personali, tra momenti difficili e rinascite. È anche impegnata come portabandiera a Milano Cortina 2026 e si prepara al matrimonio. Un percorso autentico, che racconta la crescita di una donna tra musica, famiglia e ambizioni.

Dal progetto musicale nato per gioco ai 15 anni di carriera, dai momenti bui della depressione alla rinascita personale, dai palchi dei club alla voglia di costruire una famiglia: Brancar si racconta senza filtri.

