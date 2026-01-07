Riyadh bombarda il sud dello Yemen il capo dei separatisti accusato di tradimento

Il 7 gennaio, la coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha condotto un bombardamento nel sud dello Yemen, colpendo la posizione del leader separatista sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti. Il capo dei separatisti è accusato di tradimento da parte del governo yemenita rivale. L’episodio evidenzia le tensioni persistenti nel paese e le complesse dinamiche tra le diverse fazioni coinvolte nel conflitto.

Frattura nel Golfo: Riad e Abu Dhabi ai ferri corti nello Yemen. È la fine della Coalizione Araba?; Caos Yemen 2026: l'Arabia Saudita bombarda le forze degli Emirati. Verso la secessione del Sud?.

Yemen, destituito il leader separatista Al-Zubaidi. I Sauditi bombardano la sua provincia natale - Zubaidi guida il Consiglio di transizione del Sud (Stc), che aspira a ricreare uno Stato nel sud dello Yemen, dove era presente una Repubblica democratica e popolare indipendente dal 1967 ... tg.la7.it

YEMEN. Riyadh attacca il porto di Mukalla e le navi degli Emirati - L’Arabia Saudita ha bombardato il 30 dicembre la città portuale di Mukalla, in Yemen, dopo l’arrivo di un carico di armi dagli Emirati Arabi Uniti destinato alle forze separatiste nel paese, e ha avve ... agcnews.eu

Yemen. Riad, dopo aver bombardato i secessionisti STC, invita al dialogo x.com

LA CRISI DEL GOLFO Gli Emirati Arabi Uniti promettono di ritirare le forze dallo Yemen dopo i bombardamenti dell'Arabia Saudita «The Guardian» 31 Dec 2025 William Christou Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che ritireranno le loro forze rimanenti nello Ye - facebook.com facebook

