A San Varano, a Forlì, si registra una vincita significativa al SuperEnalotto. Nell’estrazione di lunedì 5 gennaio, un giocatore ha centrato un 5, portando a casa un premio di 8.125 euro. Questa occasione dimostra come anche in momenti di routine, la fortuna possa sorridere ai giocatori locali.

La fortuna torna a bussare a Forlì. Nell’estrazione di lunedì 5 gennaio del SuperEnalotto è stato centrato un 5 che ha fruttato un premio per l’esattezza da 8.125,48 euro presso la tabaccheria Cicognani di via Firenze 176, a San Varano, regalando al fortunato (o alla fortunata) un’Epifania molto speciale. Si tratta del terzo 5 del SuperEnalotto realizzato in città in poco più di quindici anni, stando a quelli almeno resi noti ufficialmente (fino a qualche anno fa, fra l’altro, non c’era comunicazione espressa delle vincite): il primo precedente riportato risale al 14 gennaio 2016, quando furono vinti quasi 20mila euro, mentre nel luglio 2009 un altro 5 aveva fruttato circa 30mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ritorna la dea bendata a San Varano: 8.125 euro vinti al SuperEnalotto

