Ritorna la dea bendata a San Varano | 8.125 euro vinti al SuperEnalotto

Da ilrestodelcarlino.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Varano, a Forlì, si registra una vincita significativa al SuperEnalotto. Nell’estrazione di lunedì 5 gennaio, un giocatore ha centrato un 5, portando a casa un premio di 8.125 euro. Questa occasione dimostra come anche in momenti di routine, la fortuna possa sorridere ai giocatori locali.

La fortuna torna a bussare a Forlì. Nell’estrazione di lunedì 5 gennaio del SuperEnalotto è stato centrato un 5 che ha fruttato un premio per l’esattezza da 8.125,48 euro presso la tabaccheria Cicognani di via Firenze 176, a San Varano, regalando al fortunato (o alla fortunata) un’Epifania molto speciale. Si tratta del terzo 5 del SuperEnalotto realizzato in città in poco più di quindici anni, stando a quelli almeno resi noti ufficialmente (fino a qualche anno fa, fra l’altro, non c’era comunicazione espressa delle vincite): il primo precedente riportato risale al 14 gennaio 2016, quando furono vinti quasi 20mila euro, mentre nel luglio 2009 un altro 5 aveva fruttato circa 30mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ritorna la dea bendata a san varano 8125 euro vinti al superenalotto

© Ilrestodelcarlino.it - Ritorna la dea bendata a San Varano: 8.125 euro vinti al SuperEnalotto

Leggi anche: La dea bendata bacia Nettuno, vinti 20mila euro al 10Elotto

Leggi anche: La dea bendata arriva in paese: vinti quasi 160 mila euro al Lotto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ritorna la dea bendata a San Varano: 8.125 euro vinti al SuperEnalotto.

La dea bendata si ferma a San Giovanni: vincita da 25mila euro - I titolari sono felici di questa vincita che fa comodo in tempi difficili. ilrestodelcarlino.it

La dea bendata bacia San Sperate: vinti 67mila euro al Superenalotto - Vinti nel concorso del Superenalotto di ieri, giovedì 27 giugno, 67mila euro con una vincita punto 4 SS e 1 punto 4. unionesarda.it

Superenalotto, la dea bendata bacia un cliente abituale della ricevitoria Video Dreams: gioca una schedina da 1 euro e ne vince 29mila - Se fosse stato estratto l'8 avrebbe vinto il jackpot del Superenalotto di 41 milioni 258mila 901 euro. ilgazzettino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.