Ritardi e milioni di finanziamenti | quando finiranno davvero i lavori negli ospedali della città

A Milano, diversi interventi di ristrutturazione e ampliamento degli ospedali sono in corso da anni. Alcuni lavori sono stati annunciati da tempo, altri sono stati avviati più recentemente. Con molte opere ancora in fase di realizzazione e finanziamenti ancora in corso, resta da capire quando potranno essere completate. In questo contesto, si susseguono aggiornamenti e ritardi, evidenziando la complessità delle operazioni di riqualificazione del sistema sanitario cittadino.

Di alcuni lavori se ne parla da tempo. Altri sono stati annunciati più in sordina. A Milano tra i cantieri più importanti che proseguiranno anche nel 2026, ci sono quelli che riguardano vari ospedali in città. Policlinico, Buzzi e Città della Salute per esempio. Sono cantieri molto costosi che.

