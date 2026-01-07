Risveglio gelido a Genova | mappa delle temperature e previsioni meteo

Le temperature a Genova si sono abbassate significativamente questa mattina, portando condizioni di freddo intenso. Il Comune ha emesso un avviso ufficiale tramite il canale Telegram GenovaAlert per informare i cittadini sulle previsioni meteo e sui possibili effetti delle basse temperature. Di seguito, una mappa dettagliata delle temperature attuali e delle previsioni per i prossimi giorni.

Risveglio gelido a Genova, tanto che il Comune ha diramato un avviso tramite il canale telegram ufficiale GenovaAlert. La protezione civile informa che, su tutto il territorio, ci sono temperature negative o prossime allo zero: "Possibile presenza di ghiaccio, prestare attenzione" si legge.

Domani mattina risveglio gelido in tutto il centro nord con gelate diffuse anche in pianura - facebook.com facebook

