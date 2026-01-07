Risultati serie A il Napoli frena e aggancia il Milan

Ecco i risultati della diciannovesima giornata di Serie A: il Napoli pareggia 2-2 con il Verona, frenando la sua corsa e agganciando il Milan in classifica. La giornata ha visto anche vittorie di Juventus, Roma e Atalanta, mentre altri incontri sono stati caratterizzati da pareggi e risultati a sorpresa. La posizione in classifica si fa interessante, con molte squadre in lotta per posizioni importanti nella seconda parte della stagione.

Roma, 7 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo dopo Atalanta-Bologna 0-2, Napoli-Verona 2-2: Diciannovesima giornata: Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3, Bologna-Atalanta 0-2, Napoli-Verona 2-2, ore 20.45 Lazio-Fiorentina, Parma-Inter, Torino-Udinese, giovedì 8 gennaio ore 18.30 Cremonese-Cagliari, ore 20.45 Milan-Genoa. Classifica: Inter 39, Milan, Napoli 38, Roma, Juventus 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Lazio 24, Sassuolo, Torino 23, Udinese 22, Cremonese 21, Cagliari, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona, Pisa, Fiorentina 12. Ventesima giornata: sabato 10 gennaio ore 15 Como-Bologna, Udinese-Pisa, ore 18 Roma-Sassuolo, ore 20.

