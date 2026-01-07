Rissa della notte di Capodanno a Milano Marittima ragazzo perde un occhio | individuati i responsabili

Nella notte di Capodanno a Milano Marittima si è verificata una violenta rissa che ha causato gravi conseguenze, tra cui la perdita di un occhio da parte di un giovane. Le autorità hanno individuato e identificato i responsabili dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Milano Marittima (Ravenna), 7 gennaio 2025 – Si stringe il cerchio attorno ai responsabili della grave rissa verificatasi nella notte di capodanno a Milano Marittima, a nel corso della quale un giovane è rimasto gravemente ferito riportando la perdita di un occhio. Le indagini, finalizzate ad addivenire all’individuazione dei responsabili, sono in corso in maniera serrata da parte dei Carabinieri della Compagnia CC di Cervia-Milano Marittima i quali, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, hanno acquisito i filmati di videosorveglianza presenti nelle varie zone interessate alla vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa della notte di Capodanno a Milano Marittima, ragazzo perde un occhio: individuati i responsabili Leggi anche: Rissa della notte di Capodanno a Milano Marittima, individuati i responsabili Leggi anche: Rissa a Milano Marittima, giovane perde occhio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Risse, feriti per i botti, intossicazioni, piccoli incendi: solito capodanno di super lavoro per il 112; Maxi rissa durante la notte di Capodanno in piazza Duomo \ VIDEO; Violentissima rissa in Piazza Duomo la notte di Capodanno: stranieri si aggrediscono lanciando sedie e ribaltando tavoli. I video virali circolano sui social; Rissa a Milano Marittima, giovane perde occhio. Rissa della notte di Capodanno a Milano Marittima, individuati i responsabili - Milano Marittima (Ravenna), 7 gennaio 2025 – Si stringe il cerchio attorno ai responsabili della grave rissa verificatasi nella notte di capodanno a Milano Marittima, a nel corso della quale un ... msn.com

Rissa tra giovani a Capodanno nel Ravennate, ventenne ha perso un occhio - Una rissa nella notte di Capodanno in strada a Milano Marittima, sul litorale ravennate, è costata un occhio a un giovane colpito con un corpo contundente: una pietra o forse una tegola. ansa.it

Rissa a Capodanno fuori da un locale a Milano Marittima - Grave episodio di violenza nella notte di Capodanno a Milano Marittima, dove una rissa scoppiata all’esterno di un locale notturno ha causato il grave ferimento di un giovane, che ha riportato la perd ... ravennawebtv.it

Parla un testimone della strage di Monreale, che la notte della rissa e del massacro era al pub 365 - facebook.com facebook

Parla un testimone della strage di Monreale, che la notte della rissa e del massacro era al pub 365 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.