Rischio ghiaccio in città Mezzi spargisale in azione

A causa del calo improvviso delle temperature, l’allerta neve del giorno dell’Epifania si è evoluta in rischio ghiaccio in città. I mezzi spargisale sono in azione per prevenire situazioni pericolose e garantire la sicurezza dei cittadini. È importante prestare attenzione alle condizioni stradali e adottare comportamenti prudenti durante questa giornata.

L’allerta meteo da rischio neve nel giorno dell’Epifania si è trasformata dalla mezzanotte di ieri e per tutta la giornata di oggi in rischio ghiaccio a causa del calo repentino delle temperature. Una chiusura di festività natalizie imbiancata dalle precipitazioni nevose che hanno interessato la città e la sua provincia. Nella notte tra lunedì e martedì la neve è caduta copiosa sui rilievi della Val di Bisenzio e del Montalbano, ma ha interessato anche le zone collinari e cittadine. Infatti, fiocchi sono arrivati anche in città, soprattutto nella zona nord, da Santa Lucia a Figline. La situazione più critica ha interessato però le aree collinari, dove il manto nevoso ha raggiunto altezze maggiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

