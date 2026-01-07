Riscaldamento rotto all' ospedale di Lecco | distribuite giacche ai portinai

A Lecco, l’ospedale Alessandro Manzoni affronta un problema di riscaldamento, con temperature interne di circa 12°C. Gli operatori di front office sono costretti a indossare giacche e cappotti per lavorare in condizioni più accettabili. La situazione ha portato alla distribuzione di capi di abbigliamento tra il personale di servizio, mentre le autorità cercano soluzioni per ripristinare il funzionamento degli impianti di riscaldamento.

Lecco, 7 gennaio 2026 – Al lavoro in ospedale con il cappotto, perché la temperatura è troppo bassa. Nella hall di ingresso dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco il termometro non supera i 12 gradi centigradi: li hanno misurati, con il termometro, appunto gli addetti agli sportelli di "front office", incaricati dell'accoglienza e di fornire indicazione a pazienti e accompagnatori. L'impianto di riscaldamento non funziona a dovere e le porte dell'atrio vengono aperte continuamente per il continuo viavai di persone, senza che si riesca così a scaldare l'ambiente. Il problema persiste da almeno due giorni, cioè da lunedì, ma non è stato ancora risolto.

