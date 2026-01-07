Riscaldamento rotto all' ospedale di Lecco | distribuite giacche ai portinai

Da ilgiorno.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecco, l’ospedale Alessandro Manzoni affronta un problema di riscaldamento, con temperature interne di circa 12°C. Gli operatori di front office sono costretti a indossare giacche e cappotti per lavorare in condizioni più accettabili. La situazione ha portato alla distribuzione di capi di abbigliamento tra il personale di servizio, mentre le autorità cercano soluzioni per ripristinare il funzionamento degli impianti di riscaldamento.

Lecco, 7 gennaio 2026 – Al lavoro in ospedale con il cappotto, perché la temperatura è troppo bassa. Nella hall di ingresso dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco il termometro non supera i 12 gradi centigradi: li hanno misurati, con il termometro, appunto gli addetti agli sportelli di “front office”, incaricati dell'accoglienza e di fornire indicazione a pazienti e accompagnatori. L'impianto di riscaldamento non funziona a dovere e le porte dell'atrio vengono aperte continuamente per il continuo viavai di persone, senza che si riesca così a scaldare l'ambiente. Il problema persiste da almeno due giorni, cioè da lunedì, ma non è stato ancora risolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

riscaldamento rotto all ospedale di lecco distribuite giacche ai portinai

© Ilgiorno.it - Riscaldamento rotto all'ospedale di Lecco: distribuite giacche ai portinai

Leggi anche: Riscaldamento rotto al Volta, lezioni sospese

Leggi anche: Bagno a Ripoli, riscaldamento rotto al Volta: lezioni sospese

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

riscaldamento rotto ospedale leccoRiscaldamento rotto all'ospedale di Lecco: distribuite giacche ai portinai - Agli addetti alla portineria sono state consegnati indumenti protettivi ... ilgiorno.it

Riscaldamento rotto, in ospedale ci si scalda con le stufette. Scatta la protesta del sindacato: «Ci sono 15 gradi, è intollerabile» - E soprattutto in presenza di un tardo autunno che sta mostrando temperature ... ilgazzettino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.