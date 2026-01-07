Riscaldamento rotto al Volta lezioni sospese

A causa del guasto al sistema di riscaldamento, le lezioni presso l'Istituto Volta sono temporaneamente sospese. L'ordinanza, firmata dal sindaco Francesco Pignotti, resterà in vigore fino a quando l’impianto non sarà riparato, garantendo la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico.

Riscaldamento rotto al Volta, il Comune di Bagno a Ripoli sospende le attività didattiche. L'ordinanza di sospensione firmata dal sindaco Francesco Pignotti resterà in vigore finché l’impianto non sarà riparato. I lavori di ripristino, coordinati dalla Città metropolitana di Firenze, responsabile. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Riscaldamento rotto al Volta, lezioni sospese Leggi anche: Bagno a Ripoli, riscaldamento rotto al Volta: lezioni sospese Leggi anche: Maranello, spray urticante al ‘Ferrari’: lezioni sospese e 118 sul posto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bagno a Ripoli, riscaldamento rotto al Volta: lezioni sospese - Città Metropolitana al lavoro per ripristinarlo, il sindaco di Bagno a Ripoli firma la sospensione delle lezioni. msn.com

Riscaldamento rotto al Volta, lezioni sospese - Già in corso i lavori di ripristino coordinati dalla Metrocittà, responsabile dell’Istituto superiore di via Roma ... firenzetoday.it

Guasto al riscaldamento al Volta, lezioni sospese a Bagno a Ripoli - Le attività didattiche dell’istituto Volta di via Roma, a Bagno a Ripoli, sono state sospese a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. 055firenze.it

