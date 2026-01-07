Riscaldamento ko alla Scuola San Filippo | problema risolto in tempi record

Dopo le ferie natalizie, alla Scuola San Filippo di Benevento è stato riscontrato un problema al riscaldamento, che ha impedito il funzionamento dei caloriferi nelle aule. Grazie a un intervento tempestivo e competente, la situazione è stata risolta in tempi rapidi, garantendo così il comfort e la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alla Scuola San Filippo, scuola annessa al Convitto Nazionale di Benevento, al rientro dalle vacanze natalizie è stata riscontrata la mancata accensione dei caloriferi nei locali scolastici. La Dirigenza ha prontamente segnalato il disservizio al Comune di Benevento, che è intervenuto con rapidità attivando le procedure necessarie per la risoluzione del problema. Decisivo il tempestivo e competente intervento del geometra Russo, che ha consentito il rapido ripristino della funzionalità dell’impianto di riscaldamento. Nel giro di breve tempo i termosifoni sono tornati regolarmente in funzione, ristabilendo condizioni adeguate di comfort e sicurezza per studenti e personale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

