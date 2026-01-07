Ripristino dopo incendio a infrastruttura elettrica | riaperto tratto Statale 96 ad Altamura

È stato riaperto al traffico il tratto della Statale 96 vicino ad Altamura, nel Barese, dopo il ripristino dell’infrastruttura elettrica danneggiata da un incendio. La chiusura, in vigore dal 31 dicembre, ha causato disagi alla viabilità locale. Ora, la strada torna a essere percorribile, permettendo il normale transito e il ripristino delle attività nella zona.

E' stato riaperto al traffico il tratto della Statale 96 nelle vicinanze di Altamura (Bari) bloccato dal 31 dicembre scorso a seguito di un incendio. Il rogo aveva provocato ingenti danni a un traliccio dell'alta tensione.Ultimati i lavori sull'infrastruttura elettricaSuccessivamente era stato.

