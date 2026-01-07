Organo e archi per il nuovo appuntamento con i "Concerti del sabato" al Conservatorio Cantelli di Novara. Sabato 10 gennaio, alle 17 sul palco dell'auditorium, si esibirà il docente Massimo Gabba, organista eclettico con particolare predilezione per il repertorio romantico francese e tedesco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Ripartono i "Concerti del sabato" al Cantelli: il 10 gennaio protagonisti organo e archi

Leggi anche: Tornano i “Concerti del Sabato”al Cantelli

Leggi anche: Tornano i “Concerti del Sabato”al Cantelli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il 2026 del conservatorio Cantelli si apre con “I concerti del sabato” - Il 2026 si apre come un anno speciale per il conservatorio Guido Cantelli, che guarda ai prossimi mesi con un calendario fitto di progetti, appuntamenti e percorsi dedicati sia agli allievi sia a quel ... lavocedinovara.com