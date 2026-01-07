Riparte a Grottaminarda il Programma GOL | nuove opportunità per 29 lavoratori
A Grottaminarda riparte il programma GOL Inclusione Lavoro, offrendo nuove opportunità occupazionali. Questa mattina, presso il Comune, sono stati avviati 29 lavoratori coinvolti nella recente tranche del progetto. L'iniziativa mira a favorire l'inserimento lavorativo di persone in cerca di occupazione, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio.
Si rinnova il programma GOL Inclusione Lavoro.Hanno preso servizio questa mattina presso il Comune di Grottaminarda 29 persone nell'ambito di una nuova tranche del programma G.O.L.Successo delle precedenti edizioni: i risultati ottenutiGià sperimentato con successo lo scorso anno, il progetto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Oroscopo del 2026, Simon & the Stars: «È l'Anno 1, il 29 luglio la svolta. Il Cancro riparte, nuove strade per i Gemelli, l'Acquario consolida»
Leggi anche: Nuove opportunità di formazione all’estero nell’ambito del Programma Erasmus+
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.