rinviato a febbraio lo spettacolo di burattini al teatro comunale di cavriglia

Il teatro comunale di Cavriglia comunica che lo spettacolo di burattini “Fantasia a 4 mani”, previsto per ieri, è stato rinviato a febbraio a causa delle condizioni meteo avverse. La nuova data sarà comunicata prossimamente. Si invitano gli spettatori a consultare gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori dettagli.

Arezzo, 07 gennaio 2026 – Lo spettacolo di burattini “Fantasia a 4 mani”, previsto ieri al Teatro Comunale di Cavriglia, è stato rinviato a febbraio a causa delle avverse condizioni meteo. La neve e le difficoltà nel trasporto del materiale scenico hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento, che sarà riprogrammato e comunicato al pubblico non appena definita la nuova data. L’evento, a ingresso gratuito, promette un pomeriggio di magia, poesia e divertimento, immergendo bambini e famiglie nel mondo incantato dei burattini e del teatro di figura. Lo spettacolo, ideato e realizzato da Enzo Cozzolino, maestro riconosciuto a livello nazionale e internazionale, rappresenta un vero e proprio viaggio immaginifico tra pupazzi, oggetti animati, figure e musica dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

