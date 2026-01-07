Ringraziamento e gratitudine | pratiche per chiudere l’anno positivamente

Dicembre è il momento di riflettere sull’anno trascorso, riconoscendo i momenti di gratitudine e le esperienze significative. Praticare il ringraziamento aiuta a chiudere l’anno con una prospettiva positiva, anche dopo periodi complessi o difficili. Questa pausa di consapevolezza può favorire un nuovo inizio, rafforzando il senso di apprezzamento per ciò che si è vissuto e preparando il cuore a un nuovo ciclo.

Dicembre è tempo di bilanci, ma anche di ringraziamento. In un anno che può aver portato sfide, cambiamenti, momenti difficili o inaspettati, fermarsi a riconoscere ciò che c'è stato di buono – anche piccolo – è un gesto potente. La gratitudine non nega la fatica, ma ci aiuta a vedere anche ciò.

