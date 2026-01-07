Rinascita è partito lo sprint La chiave sarà il fattore Flaminio

Rinascita: è iniziato il momento di ripartire. La chiave del successo sarà il fattore Flaminio, che può fare la differenza. Dole, approfitta di questa occasione: il nuovo anno si è aperto con una vittoria importante a Torino, e ora il calendario si presenta favorevole. È il momento di sfruttare al massimo questa opportunità per consolidare i risultati e guardare avanti con fiducia.

Cogli l'occasione, Dole. Il nuovo anno si è aperto con una vittoria in una partita complicatissima a Torino e adesso il calendario sorride. Non solo nell'immediato, con i biancorossi ad affrontare due partite casalinghe consecutive, ma anche da febbraio in poi, quando parecchi top team faranno capolino al Flaminio. 18 partite alla fine della regular season, divise perfettamente a metà dalla pausa per le nazionali che cadrà nel weekend tra 28 febbraio e 1° marzo (qualificazioni al Mondiale 2027). Sarà l'unico e ultimo stop in mezzo a una maratona con qualche infrasettimanale e la Coppa Italia di metà marzo a mettere ulteriore pepe.

