Rimpasto Sala accelera | Un tecnico alla Sicurezza può essere la strada giusta Soluzioni per urbanistica

Il possibile rimpasto di Giunta a Milano potrebbe includere l’ingresso di un professionista specializzato in sicurezza e urbanistica. Secondo alcune indiscrezioni, il sindaco Giuseppe Sala sta valutando questa soluzione come risposta alle recenti vicende legate all’ex assessore Giancarlo Tancredi. La scelta di un tecnico potrebbe rappresentare un passo importante per rafforzare le politiche di rigenerazione urbana e garantire maggiore stabilità nel governo cittadino.

L'indiscrezione che rimbalza da qualche giorno da Palazzo Marino è che il sindaco Giuseppe Sala avrebbe una soluzione e, soprattutto, un nome in mente per il rimpastino di Giunta atteso dallo scorso agosto, da quando l'allora assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi si è dimesso sull'onda delle gravi accuse – in seguito ridimensionate – collegate all'inchiesta sull'urbanistica. La soluzione che ha in mente il primo cittadino sarebbe un tecnico come assessore alla Sicurezza. Un'ipotesi che ieri mattina – a margine del pranzo della Befana per i clochard all'hotel Principe di Savoia organizzato dai City Angels di Mario Furlan – Sala è parso confermare: "Un tecnico alla Sicurezza? Potrebbe anche essere questa la via.

