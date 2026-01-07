Riempie di botte la compagna la manda in ospedale e viene arrestato dai carabinieri
Nella mattinata del 6 gennaio, i carabinieri di Cesa e San Marcellino hanno arrestato un uomo di 37 anni di Villa di Briano, accusato di aver maltrattato la compagna, provocandole lesioni e portandola in ospedale. L’indagine ha evidenziato comportamenti persecutori, portando all’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della donna.
Nella mattinata di ieri, 6 gennaio, i carabinieri della Stazione di Cesa, con il supporto della Stazione di San Marcellino, hanno tratto in arresto un 37enne residente a Villa di Briano, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. L’arresto è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
