È stato sbloccato l’iter per il restauro delle chiese di Valle Pretara, Genzano di Sassa e Tempera, Santangelo e Cappetti, frazioni storiche dell’Aquilano. L’intervento permetterà di preservare e valorizzare questi importanti patrimoni culturali, che da anni attendevano interventi di recupero. Un passo importante per la tutela del patrimonio locale, grazie alla collaborazione tra enti e istituzioni coinvolte nel progetto.

L'Aquila - Sblocco iter per il restauro delle chiese di Valle Pretara, Genzano di Sassa e Tempera, Santangelo e Cappetti (FI): “Ringraziamo chi ha reso possibile questo risultato”. Il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo, e il coordinatore comunale di Forza Italia, Stefano Cappetti, esprimono grande soddisfazione per lo sblocco dell’iter di ricostruzione delle chiese di Valle Pretara, Genzano di Sassa e Tempera, un risultato atteso da anni dalle comunità locali e fondamentale per la ricostruzione del tessuto sociale cittadino. «La possibilità di riattivare il percorso di restauro di luoghi di culto che rappresentano identità, memoria e aggregazione – dichiarano Santangelo e Cappetti – restituisce una prospettiva concreta a quartieri e frazioni che hanno vissuto a lungo l’assenza di spazi centrali per la vita comunitaria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ricostruzione chiese ferme da anni: sbloccato l’iter per tre frazioni aquilane storiche

Leggi anche: ITER presenta il secondo capitolo de “I TRE DA ITER”

Leggi anche: Ponte sul fosso Mascarello: sbloccato l'iter per il finanziamento dell'opera

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ricostruzione chiese ferme da anni: sbloccato l’iter per tre frazioni aquilane storiche - Sblocco iter per il restauro delle chiese di Valle Pretara, Genzano di Sassa e Tempera, Santangelo e Cappetti (FI): “Ringraziamo chi ha reso possibile questo risultato”. abruzzo24ore.tv