Riccardo morto a Crans-Montana il maestro di nuoto | Ragazzo sensibile è sciagura immane

Riccardo, giovane maestro di nuoto, è deceduto a Crans-Montana. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, lasciando un vuoto tra colleghi e amici. Riccardo era conosciuto per la sua sensibilità e dedizione, e il suo talento resterà impresso nella memoria di chi ha avuto il piacere di conoscerlo. La notizia ha suscitato grande dolore tra coloro che lo stimavano e apprezzavano il suo lavoro.

"Quello che è successo è una sciagura immane. Sono stato uno dei maestri di nuoto di Riccardo. Lo conosco da quando aveva 7 anni. Era una persona dolce e sensibile, spesso particolarmente vivace in un contesto come quello di una qualunque didattica che alle volte esige un po' più di concentrazione".

