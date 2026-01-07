L’ANPI ha commentato negativamente la recente manifestazione del Comitato Remigrazione e Riconquista, definendola uno

«Nella Città Medaglia d’Oro della Resistenza, a riconoscimento del doloroso e intenso impegno dei Piacentini durante la lotta di Liberazione dalla dittatura nazi-fascista, la manifestazione Nazionale del Comitato Remigrazione e Riconquista ha il sapore della provocazione». Così Nadia Maffini, neo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - "Remigrazione", Anpi: «Quella manifestazione è uno sfregio alla città»

