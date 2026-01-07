Remigrazione Anpi | Quella manifestazione è uno sfregio alla città

Da ilpiacenza.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ANPI ha commentato negativamente la recente manifestazione del Comitato Remigrazione e Riconquista, definendola uno

«Nella Città Medaglia d’Oro della Resistenza, a riconoscimento del doloroso e intenso impegno dei Piacentini durante la lotta di Liberazione dalla dittatura nazi-fascista, la manifestazione Nazionale del Comitato Remigrazione e Riconquista ha il sapore della provocazione». Così Nadia Maffini, neo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

remigrazione anpi quella manifestazione 232 uno sfregio alla citt224

© Ilpiacenza.it - “Remigrazione”, Anpi: «Quella manifestazione è uno sfregio alla città»

Leggi anche: Manifestazione per la 'remigrazione', il M5S: "No alla discriminazione". Presidio del Pci ai Giardini Speyer

Leggi anche: Ignazio La Russa celebra il Movimento Sociale Italiano: «La fiamma? Un simbolo di continuità». L’ira dell’Anpi: «Sfregio alla memoria»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Anpi contro la manifestazione anti stranieri “È una provocazione” - "Nella città Medaglia d’Oro della Resistenza, a riconoscimento del doloroso e intenso impegno dei Piacentini durante la lotta di Liberazione dalla ... piacenzasera.it

La manifestazione remigrazione: "È autorizzata, no alle polemiche" - Per noi il discrimine &#232; che siano autorizzate e si rispetti l’ordine pubblico. ilrestodelcarlino.it

Gallarate, piazza blindata per il contestato presidio pro Remigrazione - Gallarate (Varese), 30 novembre 2025 – Poco più di un centinaio di persone, bomber nero d'ordinanza, con lo striscione pro remigrazione ad aprire il presidio che, alle 17. ilgiorno.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.