Regione | un milione per l' agricoltura sociale contro il caporalato chi e come partecipare

La Regione Siciliana ha destinato oltre un milione di euro a supporto di iniziative di agricoltura sociale, con l’obiettivo di favorire l’inclusione dei cittadini di Paesi terzi. Questo finanziamento mira a promuovere progetti che contrastino il caporalato e favoriscano lo sviluppo sostenibile del settore agricolo. Per partecipare, soggetti pubblici e privati possono consultare i requisiti e le modalità di partecipazione pubblicati sul sito ufficiale della Regione.

La Regione Siciliana ha stanziato un finanziamento di oltre un milione di euro per sostenere progetti di agricoltura sociale finalizzati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi. L'iniziativa, finanziata tramite il Programma nazionale Fse+ 2021-2027 "Supreme 2", mira a prevenire e contrastare.

