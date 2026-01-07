Regione Umbria manovra fiscale | Due umbri su tre pagheranno meno o non subiranno aumenti Addizionale Irpef e scaglioni

La Regione Umbria ha annunciato che, grazie alla recente manovra fiscale, circa due umbri su tre pagheranno meno o non subiranno aumenti. La misura, che riguarda l’addizionale Irpef e gli scaglioni di tassazione, mira a ridurre l’impatto fiscale sui cittadini. La maggioranza guidata da Stefania Proietti ha chiarito i dettagli di questa iniziativa, sottolineando l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale per le famiglie e i lavoratori della regione.

"Due umbri su tre pagheranno meno o non subiranno aumenti". La maggioranza a guida Stefania Proietti fa chiarezza a seguito delle ricostruzioni inerenti alla manovra fiscale che ha interessato la Regione Umbria. Il focus è incentrato sugli scaglioni di reddito, le addizionali Irpef ed uno.

Irpef 2026: due umbri su tre non pagheranno addizionale, detassazione fino a 28.000 euro e sgravio fino a 50.000 - Lo ribadisce la Regione Umbria facendo chiarezza rispetto a ricostruzioni non corrette circolate negli ultim ... orvietonews.it

Addizionale Irpef, stangata per 176mila umbri, la manovra Proietti cancella i tagli del governo - La riforma dell’addizionale regionale Irpef ridisegna il prelievo fiscale per una parte significativa dei contribuenti umbri. ilmessaggero.it

