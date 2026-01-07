Regione colpito con un pugno il consigliere Greco

Da reggiotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una manifestazione pubblica, Orlandino Greco è stato colpito con un pugno da un uomo, suo conoscente, davanti a diversi testimoni. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione si è verificata in un contesto di tensione, senza che ci fossero motivazioni chiare. La vicenda è sotto indagine, e al momento non sono stati confermati ulteriori dettagli o eventuali motivazioni dietro l'episodio.

Orlandino Greco, secondo le prime ricostruzioni, stava partecipando a una manifestazione pubblica quando un uomo, suo conoscente, ha iniziato a inveire contro di lui e gli ha sferrato un pugno davanti a numerosi testimoni, come riporta l'Ansa.Il consigliere si è recato al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

regione colpito con un pugno il consigliere greco

© Reggiotoday.it - Regione, colpito con un pugno il consigliere Greco

Leggi anche: Massimo Giletti aggredito, il conduttore colpito con un pugno: cos’è successo (VIDEO)

Leggi anche: Massimo Giletti aggredito, il conduttore colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

regione colpito pugno consigliereOrlandino Greco consigliere regionale eletto con la Lega in Calabria colpito con un pugno all'evento per bimbi - Orlandino Greco, consigliere della Lega eletto in Calabria, è stato colpito con un pugno in faccia durante una manifestazione pubblica: "Lo conosco" ... virgilio.it

regione colpito pugno consigliereConsigliere regionale della Calabria colpito con un pugno - Il consigliere regionale della Calabria Orlandino Greco, della Lega, è stato aggredito ieri sera a Castrolibero, Comune del cosentino del quale è stato sindaco sino all'elezione nell'assemblea calabre ... msn.com

regione colpito pugno consiglierePugno a consigliere regionale: tensione a Castrolibero durante evento pubblico - Un episodio di violenza ha coinvolto ieri sera la cittadina di Castrolibero, nel Cosentino, dove il consigliere regionale calabrese Orlandino Greco della Lega, sarebbe stato aggredito durante un incon ... cn24tv.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.