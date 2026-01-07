Regione colpito con un pugno il consigliere Greco
Durante una manifestazione pubblica, Orlandino Greco è stato colpito con un pugno da un uomo, suo conoscente, davanti a diversi testimoni. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione si è verificata in un contesto di tensione, senza che ci fossero motivazioni chiare. La vicenda è sotto indagine, e al momento non sono stati confermati ulteriori dettagli o eventuali motivazioni dietro l'episodio.
Orlandino Greco, secondo le prime ricostruzioni, stava partecipando a una manifestazione pubblica quando un uomo, suo conoscente, ha iniziato a inveire contro di lui e gli ha sferrato un pugno davanti a numerosi testimoni, come riporta l'Ansa.Il consigliere si è recato al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
