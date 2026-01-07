Regione Calabria colpito con un pugno il consigliere Greco

Durante una manifestazione pubblica in Calabria, il consigliere Orlandino Greco è stato colpito con un pugno da un conoscente, secondo le prime ricostruzioni fornite dall'Ansa. L'evento si è verificato alla presenza di diversi testimoni, senza ulteriori dettagli al momento. La vicenda è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Orlandino Greco, secondo le prime ricostruzioni, stava partecipando a una manifestazione pubblica quando un uomo, suo conoscente, ha iniziato a inveire contro di lui e gli ha sferrato un pugno davanti a numerosi testimoni, come riporta l'Ansa.Il consigliere si è recato al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Regione Calabria, colpito con un pugno il consigliere Greco Leggi anche: Regione, colpito con un pugno il consigliere Greco Leggi anche: Rende. Unical: il Rettore Gianluigi Greco incontra il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Castrolibero, aggredito il consigliere regionale Orlandino Greco. Orlandino Greco consigliere regionale eletto con la Lega in Calabria colpito con un pugno all'evento per bimbi - Orlandino Greco, consigliere della Lega eletto in Calabria, è stato colpito con un pugno in faccia durante una manifestazione pubblica: "Lo conosco" ... virgilio.it

Consigliere regionale della Calabria colpito con un pugno - Il consigliere regionale della Calabria Orlandino Greco, della Lega, è stato aggredito ieri sera a Castrolibero, Comune del cosentino del quale è stato sindaco sino all'elezione nell'assemblea calabre ... msn.com

