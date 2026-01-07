Regione Calabria colpito con un pugno il consigliere Greco
Durante una manifestazione pubblica in Calabria, il consigliere Orlandino Greco è stato colpito con un pugno da un conoscente, secondo le prime ricostruzioni fornite dall'Ansa. L'evento si è verificato alla presenza di diversi testimoni, senza ulteriori dettagli al momento. La vicenda è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.
