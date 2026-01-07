Referendum Piccolotti evoca il complotto | Puniscono le toghe per il ponte sullo Stretto

Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra ha commentato che, secondo alcuni esponenti di sinistra, il referendum sulla giustizia sarebbe parte di un presunto complotto del centrodestra volto a punire la magistratura contabile, in particolare la Corte dei Conti, per le critiche sollevate sul progetto del ponte sullo Stretto. Questa interpretazione solleva dubbi sulla serietà delle motivazioni dietro la discussione referendaria, evidenziando come si continuino a mescolare questioni politiche e giud

L'ultima pagliacciata della sinistra sul referendum sulla giustizia? Il complottone. Come ha spiegato Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra, secondo la sinistra il centrodestra con la riforma vorrebbe in qualche modo punire la magistratura contabile - quindi la Corte dei Conti - per le perplessità espresse sul progetto del ponte sullo Stretto. Una follia, che però viene usata per convincere i cittadini a recarsi alle urne per votare "No". "Hanno cercato in tutti i modi di nasconderlo ai cittadini - ha detto la Piccolotti -. Che Giorgia Meloni e i suoi ministri abbiano voluto mettere in campo questa riforma la dice lunga sulla loro allergia alle regole e alla legalità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, Piccolotti evoca il complotto: "Puniscono le toghe per il ponte sullo Stretto" Leggi anche: Pino Corrias: Riforme, referendum e Ponte sullo Stretto: il 2026 che ci aspetta Leggi anche: Dal Ponte sullo Stretto alla “vittoria di Silvio”, il referendum sulla giustizia si trasforma in un varietà La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dal frigo di Raggi all'auto di Piccolotti, fenomenologia del complotto a emissioni zero - Sentite cosa scrive su Facebook: “Ma possibile che a nessuno ... ilfoglio.it Referendum, Piccolotti: si a quesito 2, basta risarcimenti minimi per chi è licenziato - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Circa 200mila firme raggiunte per il referendum sulla pessima riforma della Giustizia del Governo Meloni. Continuiamo a firmare per raggiungere le 500mila necessarie e poi vinciamo il referendum. Riforma della Giustizia, premierato ed autonomia differenziat - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.