Referendum la campagna del ministro Nordio comincia con l’autopromozione | presenta il suo libro alla Camera

Il ministro Nordio avvia ufficialmente la campagna referendaria presentando il suo libro “Una nuova Giustizia” alla Camera. L’evento segna l’inizio delle iniziative ufficiali in vista del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, offrendo un’occasione per approfondire i temi e le proposte legate alla riforma. La presentazione si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione e informazione sulla consultazione referendaria.

L’inizio della campagna referendaria. Con tanto di presentazione del suo libro “Una nuova Giustizia” in vista della consultazione sulla separazione delle carriere. Mercoledì prossimo 14 gennaio sarà il ministro della Giustizia Carlo Nordio ad aprire la campagna elettorale sulla separazione delle carriere con un evento tra l’istituzionale e l’auto promozionale: la presentazione è prevista alle 11 nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Con un panel d’eccezione, tutto schierato a favore della sua riforma: oltre a Nordio ci sarà l’ex presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera che si è espresso per il “Sì” alla separazione delle carriere, il presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco e il direttore del Messaggero (quotidiano su cui Nordio scrive da anni) Roberto Napoletano a moderare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

