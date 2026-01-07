Rebus discariche. E la Tari aumenta.

La gestione delle discariche nella provincia di Macerata presenta criticità crescenti, con rifiuti trasferiti a Corinaldo per esigenze di smaltimento. Questa situazione ha contribuito all’aumento della Tari, che incide sui costi per le utenze domestiche e commerciali. Una gestione efficace dei rifiuti rimane fondamentale per garantire servizi sostenibili e contenere i costi per i cittadini.

La situazione più critica sul fronte delle discariche è quella della provincia di Macerata, tanto che i rifiuti sono trasferiti a Corinaldo. Le procedure per l’ampliamento del sito di Fosso Mabiglia a Cingoli non sono ancora concluse e soprattutto l’Ata (assemblea territoriale d’ambito) non riesce a scegliere quello per la nuova, rinviando sempre la scelta. Ma anche per le altre discariche non c’è da stare tranquilli: da qui al 2029, secondo la più recente ricognizione dell’Arpam, ci si avvia alla saturazione. I dati aggiornati alla fine del 2024 dicono che Tavullia ha una capacità residua del 21%, mentre Monteschiantello, a Fano, scende all’8%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

