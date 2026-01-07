Tommaso Labate, dopo la pausa natalizia, torna questa sera, mercoledì 7 gennaio, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 7 gennaio. La nuova puntata si apre con un focus sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove sei giovani italiani hanno perso la vita in seguito all’incendio che ha devastato il bar Le Costellation. A commentare la strage saranno l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, e l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. A seguire, una nuova pagina dell’inchiesta sulla crisi abitativa in Italia: mentre l’avanzata dell’ overtourism sta svuotando i centri abitati, trasformando migliaia di appartamenti in alloggi per turisti, i cittadini si trovano a dover affrontare un aumento dei prezzi che rende proibitivo l’acquisto o l’affitto di un immobile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik riparte dalla strage di Crans-Montana

La strage di Crans-Montana, la storia dei coniugi Moretti. Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano - È la storia di Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del locale Le Constellation di Crans- msn.com