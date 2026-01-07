Real Madrid è lui l’obiettivo numero uno per la prossima stagione | nome che non ti aspetti nella lista dei Blancos! Novità
Il Real Madrid ha individuato il suo obiettivo principale per la prossima stagione: si tratta di Nico Schlotterbeck, un nome inaspettato nella lista dei Blancos. La società madrilena sta valutando questa opzione per rafforzare il reparto difensivo, dimostrando attenzione alle opportunità di mercato e alle esigenze della squadra. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali trattative in corso.
Real Madrid, ecco l’obiettivo numero uno per la prossima stagione: c’è un nome inaspettato nella lista dei Blancos! Gli aggiornamenti Il Real Madrid ha deciso: Nico Schlotterbeck è l’obiettivo prioritario per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Lo scrive Fichajes-net: il centrale tedesco del Borussia Dortmund, 26 anni, si trova nel pieno della maturità calcistica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Yildiz Real Madrid: se non rinnova con la Juve…i blancos fiutano l’occasione! C’è un retroscena che lega il numero 10 a Xabi Alonso
Leggi anche: Real Madrid-Valencia: era uno scontro tra big, ora Blancos largamente favoriti
Real Madrid, 232 gol per Benzema: raggiunta una leggenda - 3): Courtois; Lucas Vázquez, Vallejo, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. informazione.it
CES 2026: Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un’architettura wheel-leg e stringe un accordo con il Real Madrid Football Club x.com
Come ha risposto Karl alle critiche ricevute dopo aver detto che il suo obiettivo è giocare nel Real Madrid Esultando così dopo un gol nell’amichevole giocata oggi dai bavaresi. La personalità non manca. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.