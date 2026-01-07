Re Carlo e Harry nessun incontro a Londra alla fine del mese

Re Carlo e Harry non si incontreranno a Londra alla fine del mese, durante la visita del duca di Sussex nel Regno Unito. Il motivo è l’assenza di un faccia a faccia tra padre e figlio, in un momento in cui Harry è impegnato nel suo procedimento legale contro Associated Newspapers. La notizia segna una conferma delle distanze ancora presenti all’interno della famiglia reale britannica.

(Adnkronos) – Re Carlo non incontrerà il figlio Harry quando il duca di Sussex tornerà nel Regno Unito per la sua causa contro Associated Newspapers, prevista per la fine di questo mese. Il secondogenito del sovrano, infatti, assisterà al processo contro l'editore del Daily Mail e del Mail on Sunday, a Londra, mentre è probabile .

