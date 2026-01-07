Rc auto il 2026 si apre con nuove tasse sulle garanzie accessorie | aumenti in arrivo

Apertura del 2026 segnata da nuove imposte sulle garanzie accessorie delle assicurazioni auto. Oltre ai rincari su carburanti e pedaggi, si prevede un aumento dei costi delle Rc auto, influendo sui bilanci delle famiglie e delle aziende. Queste novità rendono importante una revisione delle coperture assicurative e una pianificazione attenta delle spese legate alla mobilità.

Il 2026 non inizia nel migliore dei modi per chi deve mantenere un'automobile. Ai rincari sul gasolio e i pedaggi autostradali si aggiunge infatti anche una mini-stangata sulle assicurazioni. La legge di bilancio stabilisce infatti un incremento dell'aliquota rc auto relativa ai rischi di.

