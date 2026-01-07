Rc auto dicembre a Piacenza segna +4,4% | premio medio di 565 euro il maggiore in regione
A dicembre, la provincia di Piacenza ha registrato un incremento del 4,4% nei premi Rc auto, con un costo medio di 565 euro, il più alto in regione. L’osservatorio Facile analizza le tariffe e le variazioni di classe di merito degli automobilisti locali, offrendo un quadro chiaro sulle tendenze del settore assicurativo nel territorio.
Assicurazione auto in provincia di Piacenza e quota di automobilisti che peggiorano la propria classe di merito: a presentare alcuni dati l’osservatorio Rc auto di Facile.it, che fa il punto sulla situazione anche a livello regionale. «Il nuovo anno – si sottolinea - si apre con una brutta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
