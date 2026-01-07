Ravaglia e una porta da chiudere. Equilibrio e niente gol per risalire.

Ravviare la solidità difensiva e ristabilire l’equilibrio sono obiettivi fondamentali per il Bologna, dopo un periodo di difficoltà iniziato il 22 novembre a Udine. La squadra cerca di risalire la china, puntando su una difesa più compatta e meno vulnerabile, con l’obiettivo di tornare a conquistare risultati positivi e riprendere fiducia, riprendendo il filo interrotto con gli ultimi clean sheet e le prestazioni precedenti.

Ritrovare la solidità difensiva ed equilibrio per riabbracciare il Bologna di inizio dicembre. In un Bologna chiamato a invertire la rotta e una pericolosa china, una delle chiavi è senz’altro il rendimento difensivo di un gruppo che ha smarrito la strada del successo lo scorso 22 novembre a Udine: guarda casa in coincidenza con l’ultimo clean sheet, che seguiva peraltro quello casalingo con il Napoli (2-0). Sono passate dieci gare, da allora: tutte con almeno un gol subito. L’elenco recita 3 reti al passivo con l’Inter, uno con il Sassuolo, 2 con il Napoli e uno con l’Inter in SuperCoppa e prima ancora uno con Juventus, Celta Vigo, Lazio e Parma, 3 con la Cremonese e uno con il Salisburgo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

