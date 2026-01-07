Rassegna stampa – mercoledì 7 gennaio 2026

La rassegna stampa di oggi si concentra sugli eventi principali dell’8 gennaio 2026, con particolare attenzione alle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Tra i temi trattati, spicca la posizione dell’Europa rispetto al piano di Donald Trump sulla Groenlandia, evidenziando le dinamiche diplomatiche e le implicazioni geopolitiche di questa proposta. Un quadro che riflette l’attualità e le tensioni in corso a livello internazionale.

Temi principali del giorno. Le prime pagine dei maggiori quotidiani nazionali (Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Messaggero e Il Sole 24 Ore) del 7 gennaio 2026 mostrano una forte concentrazione su alcuni eventi chiave: Europa contro il piano di Donald Trump sulla Groenlandia. Sette capi di governo europei – compresa Giorgia Meloni – hanno firmato un documento per ribadire che la Groenlandia appartiene al suo popolo. Il Corriere della Sera mette in apertura l’«altolà dell’Europa alle mire di Donald Trump» e ricorda che il testo difende la sovranità artica 1. Anche La Stampa e Il Sole 24 Ore evidenziano la tensione Usa?Ue su questa vicenda: Copenaghen invia soldati e Trump ipotizza perfino un’opzione militare 2 3. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

