Raspadori Manna apre a un possibile ritorno a Napoli | Se vuole andar via da Madrid noi ci siamo

Giovanni Manna ha aperto a un possibile ritorno di Giacomo Raspadori a Napoli, sottolineando la disponibilità del club qualora il giocatore decidesse di lasciare Madrid. Raspadori, attualmente senza una decisione definitiva, è al centro di diverse voci di mercato, con Roma e Atletico Madrid interessate. La situazione resta da seguire, mentre il calciatore riflette sul suo futuro e sulle opportunità che si presentano.

Giacomo Raspadori non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, nonostante il forte interesse della Roma (con cui l’Atletico ha già un accordo) e un possibile ritorno a Napoli. Intanto, l’attaccante è partito per l’Arabia con l’Atletico Madrid per giocare la Supercoppa (domani semifinale contro il Real). In stand-by il futuro di Raspadori. Come riportato dal Corriere dello Sport: Jack non ha rispettato l’ultimatum che il club giallorosso aveva fissato a lunedì 5 gennaio, ha chiesto ulteriore tempo ed è partito per la Supercoppa spagnola in Arabia. La punta che sarebbe dovuta arrivare nelle prime ore di gennaio adesso rischia, nella migliore delle ipotesi, di fare capolino a Trigoria a metà mese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

