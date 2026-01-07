Giovanni Manna ha aperto a un possibile ritorno di Giacomo Raspadori a Napoli, sottolineando la disponibilità del club qualora il giocatore decidesse di lasciare Madrid. Raspadori, attualmente senza una decisione definitiva, è al centro di diverse voci di mercato, con Roma e Atletico Madrid interessate. La situazione resta da seguire, mentre il calciatore riflette sul suo futuro e sulle opportunità che si presentano.

Giacomo Raspadori non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, nonostante il forte interesse della Roma (con cui l’Atletico ha già un accordo) e un possibile ritorno a Napoli. Intanto, l’attaccante è partito per l’Arabia con l’Atletico Madrid per giocare la Supercoppa (domani semifinale contro il Real). In stand-by il futuro di Raspadori. Come riportato dal Corriere dello Sport: Jack non ha rispettato l’ultimatum che il club giallorosso aveva fissato a lunedì 5 gennaio, ha chiesto ulteriore tempo ed è partito per la Supercoppa spagnola in Arabia. La punta che sarebbe dovuta arrivare nelle prime ore di gennaio adesso rischia, nella migliore delle ipotesi, di fare capolino a Trigoria a metà mese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Raspadori, Manna apre a un possibile ritorno a Napoli: «Se vuole andar via da Madrid, noi ci siamo»

Leggi anche: Insigne apre davvero al suo ritorno nel Napoli: “Se l’ha detto Manna…”

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Manna prima di Napoli-Milan: «Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi. Raspadori alla Roma? Non credo lasci l'Atletico Madrid»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lucca alla Roma e Dovbyk al Napoli, Manna dice tutto. Poi parla di Raspadori a Trigoria; Raspadori mette in stand-by la Roma, il Napoli rompe gli indugi: il retroscena – CdS; CLAMOROSO: IL NAPOLI STA PENSANDO AL RITORNO DI RASPADORI, I DETTAGLI; Raspadori, il ritorno al Napoli è possibile? Un fattore complica l’affare – CdS.

Raspadori, Manna apre a un possibile ritorno a Napoli: «Se vuole andar via da Madrid, noi ci siamo» - Giacomo Raspadori non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, nonostante il forte interesse della Roma e un possibile ritorno a Napoli. ilnapolista.it