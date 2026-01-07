Disney ha annunciato i protagonisti del nuovo film live-action di Rapunzel. Sono stati scelti due giovani attori per interpretare rispettivamente la principessa e Flynn Rider, il personaggio maschile. L’annuncio fornisce un’anteprima sui volti che daranno vita a questa rivisitazione della celebre storia, rispettando l’attenzione ai dettagli e la qualità tipiche della produzione Disney.

Lo studio ha annunciato i nomi dei due giovani interpreti dei personaggi della principessa e del simpatico criminale Flynn Rider. Disney, dopo una lunga attesa, ha annunciato i nomi dei protagonisti del film live-action ispirato a Rapunzel - L'intreccio dell'attore. Le due star del progetto, in fase di sviluppo da alcuni anni, saranno Teagan Croft e Milo Manheim. Chi saranno gli interpreti di Rapunzel e Flynn L'attrice australiana è a conosciuta a livello internazionale per la parte di Raven avuta nella serie Titans, tratta dai fumetti della DC. Teagan Croft avrà quindi il ruolo della principessa rinchiusa nella torre, mentre il protagonista maschile sarà Milo Manheim, in passato già tra le fila dei progetti targati Disney grazie al franchise Zombies. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rapunzel - L'intreccio della torre, Disney svela i protagonisti del film live-action

un ultimo bagliore prima del cambiamento - Rapunzel - L'Intreccio della Torre (2010).

