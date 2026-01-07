Rapina alla gioielleria a Rimini | il video

Nelle immagini si vede un episodio di rapina avvenuto presso la gioielleria Gold Gallery nel centro commerciale ‘I Malatesta’ a Rimini. Il video mostra il momento in cui il rapinatore minaccia la cassiera, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle attività commerciali nella zona. La polizia sta indagando sull'accaduto per identificare e fermare il responsabile.

Rimini, rapina al centro commerciale, il malvivente riesce a fuggire dopo che la vigilanza lo aveva bloccato - È caccia al malvivente che nel pomeriggio dell’Epifania ha rapinato la gioielleria Gold Gallery del centro commerciale I Malatesta, per ... corriereromagna.it

Terrore a "I Malatesta": rapina la gioielleria e tenta la fuga, incastrato dalle guardie - L’uomo, entrato nel negozio fingendosi un normale cliente, ha approfittato della scarsa presenza di persone nel centro commerciale, dovuta al maltempo e alla neve. altarimini.it

