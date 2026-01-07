Rapina alla gioielleria a Rimini | il video

Da ilrestodelcarlino.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle immagini si vede un episodio di rapina avvenuto presso la gioielleria Gold Gallery nel centro commerciale ‘I Malatesta’ a Rimini. Il video mostra il momento in cui il rapinatore minaccia la cassiera, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle attività commerciali nella zona. La polizia sta indagando sull'accaduto per identificare e fermare il responsabile.

Le immagini del rapinatore che minaccia la cassiera del Gold Gallery del centro commerciale ‘I Malatesta’ di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

rapina alla gioielleria a rimini il video

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina alla gioielleria a Rimini: il video

Leggi anche: Rapina al Malatesta di Rimini: armato di pistola minaccia la commessa della gioielleria

Leggi anche: Bollate, finta pattuglia della Polizia Locale rapina una gioielleria: otto arresti a Milano | VIDEO

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

rapina gioielleria rimini videoRapina al Malatesta di Rimini: armato di pistola minaccia la commessa della gioielleria - L’uomo è entrato a volto coperto nel negozio e ha intimato alla donna dietro il bancone di consegnargli i preziosi, poi è scappato. msn.com

rapina gioielleria rimini videoRimini, rapina al centro commerciale, il malvivente riesce a fuggire dopo che la vigilanza lo aveva bloccato - È caccia al malvivente che nel pomeriggio dell’Epifania ha rapinato la gioielleria Gold Gallery del centro commerciale I Malatesta, per ... corriereromagna.it

rapina gioielleria rimini videoTerrore a "I Malatesta": rapina la gioielleria e tenta la fuga, incastrato dalle guardie - L’uomo, entrato nel negozio fingendosi un normale cliente, ha approfittato della scarsa presenza di persone nel centro commerciale, dovuta al maltempo e alla neve. altarimini.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.