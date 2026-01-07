Rapina a Marigliano strappano smartphone a 14enne | due arresti
Nella giornata del 7 gennaio 2026, a Marigliano, due uomini sono stati arrestati dopo aver rapinato uno smartphone a una ragazza di 14 anni. I malviventi le hanno strappato il dispositivo e sono fuggiti in direzione della Circumvesuviana. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di assicurare i responsabili, contribuendo alla sicurezza della zona e al rispetto delle norme.
MARIGLIANO, 7 Gennaio 2026 – Hanno strappato lo smartphone dalle mani di una ragazza di 14 anni e sono fuggiti verso la Circumvesuviana. Un uomo e una donna sono stati arrestati dai Carabinieri di Marigliano con l’accusa di rapina impropria. L’episodio è avvenuto in serata a Marigliano. La minorenne stava passeggiando quando i due si sono avvicinati e, con un gesto rapido, le hanno sottratto il telefono. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei militari dell’Arma, che si trovavano poco distanti. I Carabinieri hanno raggiunto i fuggitivi nei pressi della stazione della Circumvesuviana, bloccandoli e procedendo all’arresto. 🔗 Leggi su Primacampania.it
