Raoul Bova | Sono finito al tappeto Volevo lasciare Don Matteo Ma ora gli insulti arrivano alla sua nuova compagna

Raoul Bova ha recentemente condiviso le difficoltà affrontate dopo aver deciso di lasciare il ruolo di Don Matteo, sottolineando come il sostegno di amici, figli e fede siano stati fondamentali per superare il momento. Tuttavia, la sua scelta ha suscitato anche critiche e insulti rivolti alla sua nuova compagna. In un contesto di sfide personali, Bova si mostra deciso a ripartire con sincerità e determinazione.

“Sono finito al tappeto e ho cercato di rialzarmi per gli amici e i miei figli più grandi. Sono loro, insieme alla fede ad avermi aiutato e protetto”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

