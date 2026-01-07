Raoul Bova non si presenta ad Affari Tuoi la fracciata di Stefano De Martino a Nino Frassica | Mi avevi detto che saresti venuto con lui

Raoul Bova non ha partecipato a “Affari Tuoi”, nonostante l’assenza fosse stata anticipata. La puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia, trasmessa su Rai1 e vinta da un premio di 5 milioni a Roma, ha attirato l’attenzione anche per altre presenze mancanti. L’assenza di Bova, infatti, ha suscitato curiosità tra il pubblico, lasciando spazio alle interpretazioni e alle discussioni sulla trasmissione.

A far notizia possono essere non le presenze ma le assenze. Ne sa qualcosa “Affari Tuoi”, ieri sera in onda su Rai1 con un lungo speciale dedicato alla Lotteria Italia, con il primo premio da 5 milioni vinto a Roma. “Ci saranno tanti amici che vengono a trovarci. Quale nome? Francesco Paolantoni, ma anche Raoul Bova, Nino Frassica “, aveva annunciato Stefano De Martino nella puntata in onda lo scorso 2 gennaio. L’attore è sparito dalla lista ufficiale degli ospiti, una partecipazione prevista per la promozione di “ Don Matteo 15 ” in partenza su Rai1 giovedì 8 gennaio. In studio presente Nino Frassica con cui il padrone di casa ha scherzato: “ Mi avevi detto che saresti venuto con Raoul Bova”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Raoul Bova assente ad Affari Tuoi, Stefano De Martino a Nino Frassica: “Dicevi che lo avresti portato” Leggi anche: Avete notato cosa è successo ieri ad Affari Tuoi? Raoul Bova non si presenta, De Martino in imbarazzo: c’entra Rocio? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il giallo di Raoul Bova allo speciale Affari Tuoi: Stefano De Martino lo aveva annunciato ma non è tra gli ospiti; Stefano De Martino, la battuta su Raoul Bova assente da Affari tuoi (poi il gesto dell'attore); “Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia”: orari e ospiti da Stefano De Martino; Affari tuoi - Lotteria Italia 2026, la Befana milionaria di De Martino: il giallo Raoul Bova e il super premio. Avete notato cosa è successo ieri ad Affari Tuoi? Raoul Bova non si presenta, De Martino in imbarazzo: c’entra Rocio? - Ieri sera, ad Affari Tuoi, era prevista la presenza di Raoul Bova, ma non c'è stato: Stefano De Martino è apparso visibilmente in imbarazzo. donnapop.it

Perché Raoul Bova non è ad Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia/ “C’entra gossip Stefano De Martino e Rocio” - Perché Raoul Bova non è ad Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia: "c'entra il gossip di Stefano De Martino con Rocio Munoz Morales" ... ilsussidiario.net

Raoul Bova perché era assente ad Affari Tuoi? L’ironia di De Martino e Frassica - Raoul Bova assente nella puntata di ieri di Affari Tuoi Ieri c’è stata una lunga ed estenuante puntata di Affari Tuoi per la lotteria Italia con i soliti ... msn.com

«Quando tutto il mondo è contro di te, è difficile rialzarsi. Devi riprendere fiducia nelle persone che ti hanno voltato le spalle, che ti hanno attaccato e distrutto. Forse l'unica strada è la fede». Raoul Bova lo dice tutto d’un fiato, con la foga di chi ancora ribolle di r - facebook.com facebook

Al contrario delle voci e dei gossip circolanti, Raoul Bova si è presentato ad #AffariTuoi, right in front of Stefano. Il vero Raoul Bova #LotteriaItalia #DonMatteo15 x.com

