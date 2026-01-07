Raoul Bova e l' importanza di dividere la persona dal personaggio in Don Matteo

Da vanityfair.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Raoul Bova torna su Rai1 il 8 gennaio con la quindicesima stagione di Don Matteo, confermando il suo impegno nel ruolo. È importante distinguere tra l’attore e il personaggio, per mantenere una percezione autentica e professionale. La sua presenza dimostra come la dedizione possa superare le eventuali voci di gossip, offrendo al pubblico una interpretazione fedele e coerente nel tempo.

L'8 gennaio torna su Rai1 nella quindicesima stagione di Don Matteo, ed è un bene che non si sia fatto da parte perché, fosse stato così, l'avrebbe data vinta al gossip. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

raoul bova e l importanza di dividere la persona dal personaggio in don matteo

© Vanityfair.it - Raoul Bova e l'importanza di dividere la persona dal personaggio (in Don Matteo)

Leggi anche: “Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro”

Leggi anche: Raoul Bova: «Dopo il video di Fabrizio Corona volevo lasciare Don Matteo 15, ero disposto a far morire il mio personaggio»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

raoul bova importanza dividereRaoul Bova: “Non ho ceduto ai ricatti di chi voleva rovinarmi”/ “Usare i miei errori contro di me…” - Raoul Bova, dalla sua attitudine da papà alla reazione contro le recenti ingerenze di gossip: l’intervista a Domenica In. ilsussidiario.net

Raoul Bova fa sul serio con Beatrice Arnera, presentazioni in famiglia - Sembrava un flirt di scarsa importanza, di quelli vissuti solo per dimenticare un duro periodo di separazione. dilei.it

raoul bova importanza dividereRaoul Bova a Domenica In, il gesto per Beatrice Arnera parla chiaro - Raoul Bova torna a Domenica In di Mara Venier e quel gesto per Beatrice Arnera parla chiaramente su quello che sta succedendo nella vita privata dell’attore ... dilei.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.