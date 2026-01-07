Raoul Bova assente ad Affari Tuoi Stefano De Martino a Nino Frassica | Dicevi che lo avresti portato

Durante lo speciale della Befana di Affari Tuoi, Stefano De Martino e Nino Frassica hanno affrontato il motivo dell’assenza di Raoul Bova, inizialmente annunciato come ospite. La discussione si è concentrata sul mistero legato alla sua mancata partecipazione, lasciando spazio a conversazioni tra i presentatori. Un momento di attenzione che ha suscitato curiosità tra il pubblico, senza però alterare il tono sobrio dello speciale.

Perché Raoul Bova non è ad Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia/ “C’entra gossip Stefano De Martino e Rocio” - Perché Raoul Bova non è ad Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia: "c'entra il gossip di Stefano De Martino con Rocio Munoz Morales" ... ilsussidiario.net

Il giallo di Raoul Bova allo speciale Affari Tuoi: Stefano De Martino lo aveva annunciato ma non è tra gli ospiti - Raoul Bova non è più nella lista degli ospiti di Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, la puntata del game show in programma per il 6 gennaio 2026, in ... fanpage.it

Al contrario delle voci e dei gossip circolanti, Raoul Bova si è presentato ad #AffariTuoi, right in front of Stefano. Il vero Raoul Bova #LotteriaItalia #DonMatteo15 x.com

Mancano due giorni a Don Matteo 15, in un'intervista a TV, Sorrisi e canzoni, Raoul Bova ha parlato del messaggio che trasmette la serie. #donmatteo15 #fiction #raoulbova - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.