Rai 1 festeggia il trionfo di De Martino e lo promuove per nuovi progetti
Rai 1 celebra il successo di Stefano De Martino, che ha ottenuto ottimi risultati nella serata di ieri. Il direttore del prime time, Di Liberatore, ha annunciato l’intenzione di coinvolgerlo in nuovi progetti rivolti alla fascia serale. Questa strategia mira a consolidare la presenza del talento e a rafforzare l’offerta del canale, in un continuo percorso di crescita e innovazione.
Stefano De Martino ha ottenuto un grande successo ieri sera e così il direttore Rai del prime time, Di Liberatore, rivela che per lui sono in serbo nuovi progetti rivolti al prime time. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Affari tuoi, la Rai posticipa e taglia lo show di De Martino, ma lui non si arrende
Leggi anche: L'abbazia di San Martino festeggia 800 anni: "Un anno di eventi e diretta su Rai 1"
Domenica In: Mara Venier legge le stelle con Paolo Fox, poi Ambra Angiolini tra gigolò e amore; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Raoul Bova si racconta tra pubblico e privato, Enrica Bonaccorti e la sua malattia.
Il Vespa Club festeggia il suo primo trionfo regionale - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.