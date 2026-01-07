Rai 1 festeggia il trionfo di De Martino e lo promuove per nuovi progetti

Rai 1 celebra il successo di Stefano De Martino, che ha ottenuto ottimi risultati nella serata di ieri. Il direttore del prime time, Di Liberatore, ha annunciato l’intenzione di coinvolgerlo in nuovi progetti rivolti alla fascia serale. Questa strategia mira a consolidare la presenza del talento e a rafforzare l’offerta del canale, in un continuo percorso di crescita e innovazione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.