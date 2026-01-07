Raccolta rifiuti inadeguata | pronti a querelare Etra

Il Comune di Saonara ha presentato un’istanza formale contro Etra, a causa di ripetuti disservizi nella raccolta dei rifiuti urbani. La segnalazione, datata 7 gennaio, evidenzia problemi persistenti e gravi che hanno causato disagio alla comunità. La situazione richiede attenzione e dialogo tra le parti per trovare soluzioni efficaci e garantire un servizio più efficiente e affidabile.

La società Etra e il comune di Saonara sono ai "ferri corti". Oggi 7 gennaio il Comune ha segnalato e contestato i gravi e reiterati disservizi riscontrati nello svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale. A prendere in mano la situazione è stato il sindaco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Raccolta rifiuti inadeguata: pronti a querelare Etra» Leggi anche: Sciopero nazionale servizio raccolta rifiuti, Etra: «Possibili disagi, attivo il numero verde» Leggi anche: De Luca: Bugie sulla sanità in Campania, pronti a querelare Report La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I romagnoli bocciano la raccolta porta a porta dei rifiuti - Solo il 37% degli utenti ha dato la sufficienza al servizio per la raccolta porta a porta dei rifiuti, avviato lo scorso anno da Hera in quasi tutta la ... ravennaedintorni.it

Rifiuti, un piano per la differenziata: "Pronti a mettere le telecamere" - Nell’ultimo consiglio comunale si è discusso di raccolta differenziata dei rifiuti in seguito a due interpellanze presentate dai gruppi di minoranza. lanazione.it

Come cambia la raccolta rifiuti a Bergamo lo spiega l'assessore Oriana Ruzzini - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.