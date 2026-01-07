Quistello si presenta a casa dell’ex moglie e trova i carabineri ad accoglierlo

Quistello si presenta a casa dell’ex moglie e viene sorpreso dai carabinieri. L’uomo, che non avrebbe dovuto avvicinarsi all’abitazione, è stato arrestato nel corso di un intervento di polizia. L’episodio si è verificato a Mantova il 7 gennaio 2026, evidenziando come comportamenti non conformi alle norme possano portare a conseguenze legali.

Mantova, 7 gennaio 2026 – Non doveva avvinarsi all’abitazione della moglie ma l’ha fatto lo stesso, e quando è stato colto in flagrante ha trovato i carabinieri a “dargli il benvenuto”. È successo il giorno dell’Epifania a Quistello, in provincia di Mantova. La vittima, stanca di soprusi e molestie, aveva denunciato l’uomo e chiesto l’attivazione del codice rosso. A seguito del quale era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. L’appostamento . Non ha resistito, però, nel giorno festivo, ad andare a salutare la moglie, dalla quale non poteva appunto avvicinarsi dallo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

