A Senigallia, la Vigor si distingue per i risultati recenti, attribuibili anche al contributo di Filippo Novelli. Giovane portiere classe 2007, rappresenta un elemento fondamentale nel successo della squadra. La sua presenza silenziosa ma determinata sottolinea l’importanza di un ruolo chiave, che contribuisce alla stabilità e alla crescita del team rossoblu. Novelli si conferma un talento promettente, simbolo di una società in sviluppo e proiettata al futuro.

C’è un protagonista silenzioso dietro i recenti successi della Vigor. È l’angelo custode dei rossoblu, giovane, ma con personalità da vendere: si tratta del portiere classe 2007 Filippo Novelli. Settimana dopo settimana, il ragazzo di Terni diventa sempre più sicuro. Domenica scorsa, contro la Maceratese, ha salvato i suoi con almeno un paio di interventi prodigiosi. Se oggi la Vigor è a ridosso della zona playoff, lo deve anche al suo portiere. Ad inizio estate però, l’arrivo di Novelli è stato accolto con notevole diffidenza da buona parte della tifoseria. Dopo le stagioni con gli affidabili Roberto e Campani, la scelta di puntare sul ragazzo scuola Ternana e su altri 2 giovanissimi sembrava azzardata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Novelli talismano Vigor: "Una società fantastica»

Leggi anche: Qui Senigallia. Vigor concentrata. Arriva la Maceratese

Leggi anche: Qui Senigallia. Vigor, Tonelli in forse. Out Pesaresi e Milli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui Senigallia. Novelli talismano Vigor: Una società fantastica».

Qui Senigallia. Novelli talismano Vigor: "Una società fantastica» - C’è un protagonista silenzioso dietro i recenti successi della Vigor. sport.quotidiano.net