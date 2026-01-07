Quello che è successo a Crans-Montana è terribile | giornalisti Rai minacciati insultati e presi a spintoni!
Nella notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificato un episodio grave che ha coinvolto giornalisti Rai, minacciati, insultati e spintonati. Questo incidente segnala un clima di crescente tensione e ostilità, aggiungendosi alla tragica vicenda che ha colpito la località. È importante sottolineare come episodi di questa natura rappresentino una preoccupante escalation nel rapporto tra la stampa e l’ambiente pubblico.
Alla tragedia immane che ha colpito Crans-Montana nella notte di Capodanno si è aggiunto un episodio che lascia sgomenti e che racconta un clima sempre più teso e ostile. Mentre i giornalisti erano sul posto per fare il proprio lavoro, raccontando con rispetto e attenzione una delle pagine più dolorose degli ultimi tempi, una troupe Rai è stata vittima di minacce, insulti e aggressioni fisiche. Un fatto gravissimo, che trasforma il dolore collettivo in rabbia incontrollata e rende ancora più difficile il racconto di una realtà già segnata dalla perdita di tante giovani vite. Crans-Montana, la tragedia nella tragedia: giornalisti presi a spintoni. 🔗 Leggi su Donnapop.it
