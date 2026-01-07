Quella sonnambula ben desta sul presente Il nuovo romanzo di Bianca Pitzorno

Il nuovo romanzo di Bianca Pitzorno, «La sonnambula», pubblicato da Bompiani, si immerge nell’Ottocento per riflettere sul presente. Attraverso una narrazione attenta e precisa, l’autrice esplora temi attuali mantenendo uno stile sobrio e coinvolgente. Il 2026 si prospetta come un anno ricco di pubblicazioni significative, e questo romanzo si inserisce come prima tappa di una stagione letteraria promettente e ricca di stimoli.

Il 2026 sarà un anno ricchissimo di novità editoriali, una stagione che si apre in modo promettente con «La sonnambula« (Bompiani), il romanzo firmato da Bianca Pitzorno che attraversa l’Ottocento per interrogare il presente con una scrittura capace di cristallizzare il tempo, senza sottrarsi alla complessità dei nostri giorni. Alla fine del XIX secolo, «sonnambula» era il termine usato per. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quella «sonnambula» ben desta sul presente. Il nuovo romanzo di Bianca Pitzorno Leggi anche: Bianca Pitzorno torna in libreria con ‘La sonnambula’ Leggi anche: Bianca Pitzorno torna in libreria con La sonnambula (Bompiani) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Quella «sonnambula» ben desta sul presente. Il nuovo romanzo di Bianca Pitzorno - Il 2026 sarà un anno ricchissimo di novità editoriali, una stagione che si apre in modo promettente con «La sonnambula« (Bompiani), il romanzo firmato da Bianca Pitzorno che attraversa l’Ottocento per ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.